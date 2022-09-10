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В США пройдут промежуточные выборы
10.09.2022 18:11 Алина Груднева

В США пройдут промежуточные выборы

В США 8 ноября состоятся промежуточные выборы.

 
В частности, будут выбираться 35 членов Сената, а также 435 членов Палаты представителей.
 
По данным The Economist, во время 40 промежуточных выборов с 1862 года партии президентов в 90% случаев, а именно, 36 раз теряли места в Палате представителей. 
 
По версии аналитиков, в этот раз республиканцы с вероятностью 74% получат большинство в Палате представителей; а демократы - в 78% вероятности сохранят большинство в Сенате.

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