



В США пройдут промежуточные выборы

В США 8 ноября состоятся промежуточные выборы.

В частности, будут выбираться 35 членов Сената, а также 435 членов Палаты представителей.

По данным The Economist, во время 40 промежуточных выборов с 1862 года партии президентов в 90% случаев, а именно, 36 раз теряли места в Палате представителей.

По версии аналитиков, в этот раз республиканцы с вероятностью 74% получат большинство в Палате представителей; а демократы - в 78% вероятности сохранят большинство в Сенате.