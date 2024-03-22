



В США проголосуют по поводу заморозки финансирования UNRWA



Палата представителей США проголосует 22 марта по законопроекту относительно заморозки финансирование UNRWA как минимум на год.



Такая инициатива подана из-за причастности некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН к резне 7 октября в Израиле.



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После этого законопроект будет поставлен на голосование в Сенате. Президент Джо Байден заявил, что подпишет его, если он будет принят обеими палатами.

