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В США проголосуют по поводу заморозки финансирования UNRWA
22.03.2024 07:56 Алина Груднева

В США проголосуют по поводу заморозки финансирования UNRWA


Палата представителей США проголосует 22 марта по законопроекту относительно заморозки финансирование UNRWA как минимум на год.

Такая инициатива подана из-за причастности некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН к резне 7 октября в Израиле.

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После этого законопроект будет поставлен на голосование в Сенате. Президент Джо Байден заявил, что подпишет его, если он будет принят обеими палатами.
 

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