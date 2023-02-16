



В преддверии новой избирательной компании 80-летний Байден прошел медосмотр

80-летний президент США Джо Байден в четверг утром направился на медосмотр перед ожидаемым объявлением о том, что он будет баллотироваться на второй четырехлетний срок.



Встреча Байдена с врачами в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, пригороде Вашингтона, штат Мэриленд, стала его вторым обширным медосмотром с момента вступления в должность в январе 2021 года. Байден поступил в больницу для осмотра, который, как ожидается, продлится около трех часов. Ожидается, что Белый дом опубликует подробности результатов обследования позже.



Результаты последнего медосмотра американского президента, проведенные в ноябре 2021 года , показали, что Байден является "здоровым, энергичным 78-летним мужчиной", как тогда сказали его врачи. В их шестистраничной служебной записке говорится, что ему удалили полип из толстой кишки и обновили рецепт на контактные линзы.



Байден, самый старый человек, когда-либо занимавший пост президента США, отмахивался от вопросов о своем возрасте. Поскольку Байден, как ожидается, начнет свою предвыборную кампанию в ближайшем будущем, опросы показывают, что избиратели обеспокоены его способностью прослужить еще четыре года, если он победит в 2024 году.



Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному 6-13 февраля, около трех четвертей американцев, в том числе более половины демократов и подавляющее большинство республиканцев, считают, что Байден слишком стар для работы в правительстве . Большинство респондентов-демократов сказали, что президент остается психически устойчивым, но около половины из них сказали, что он не может справиться с физическими нагрузками президентства.



Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 2020 год, Байдену будет 86 лет к концу предполагаемого второго срока, что сделает его на 13 лет старше, чем средняя продолжительность жизни американского мужчины .



На последнем осмотре врач Байдена в Белом доме Кевин О'Коннор признал его годным к работе и способным выполнять свои обязанности. О'Коннор объяснил жесткую походку Байдена артритом позвоночника и "периферической невропатией" или некоторой потерей чувствительности в ногах.



Врачи Байдена, вероятно, проведут неврологическое обследование в четверг, что типично для людей его возрастной группы, которые более уязвимы к падениям, сообщила Борна Бонакдарпур, доцент неврологии в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета.



Они также, вероятно, проверят зрение и слух Байдена, а также "все, на что он может пожаловаться", сказал Бонакдарпур. П



Байден сказал во время интервью на прошлой неделе, что все американцы, обеспокоенные его возрастом, должны "внимательно следить" за тем, как он "выполняет обязанности президента".

