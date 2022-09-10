



В Пентагоне считают контрнаступление ВСУ "творческим"

В Пентагоне оценили контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Комментарий предоставила заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

По ее словам, ВСУ творчески интегрируют военный потенциал, предоставленный западными странами.

"Мы внимательно следим за ходом контрнаступления. Мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние дни. Однако опять же, россияне – грозный противник и впереди, я думаю, еще будет длительное сражение", – считает Бейкер.