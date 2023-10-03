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Уже 31 год вместе: Обама трогательно поздравил жену с годовщиной
03.10.2023 21:22 Алина Груднева

Уже 31 год вместе: Обама трогательно поздравил жену с годовщиной

Бывший президент США Барак Обама трогательно поздравил супругу Мишель с годовщиной брака.

Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.

"С годовщиной, дорогая! Мишель, ты замечательная, добрая, веселая и красивая, и мне повезло называть тебя своей", - сказал 44-й президент США.

Он опубликовал их совместное фото, на котором они лучезарно улыбаются в камеру. Также снимок обнародовала и Мишель.

"31 год и вся жизнь впереди. Мне нравится идти по жизни рядом с тобой. С годовщиной, любимый", - сказала она.
 

 

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