



Уже 31 год вместе: Обама трогательно поздравил жену с годовщиной

Бывший президент США Барак Обама трогательно поздравил супругу Мишель с годовщиной брака.



Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.



"С годовщиной, дорогая! Мишель, ты замечательная, добрая, веселая и красивая, и мне повезло называть тебя своей", - сказал 44-й президент США.



Он опубликовал их совместное фото, на котором они лучезарно улыбаются в камеру. Также снимок обнародовала и Мишель.



"31 год и вся жизнь впереди. Мне нравится идти по жизни рядом с тобой. С годовщиной, любимый", - сказала она.

