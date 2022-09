Ураган "Ян" оставил жителей Флориды без света

Разрушительный ураган "Ян", обрушившийся на Флориду, оставил без света более миллиона человек.

В частности, электричества сейчас нет у 1 039 877 жителей - 10% от общего числа потребителей.

Урагану дана четвертая категория по опасности. Максимальная скорость ветра превышает 240 км в час.

Как сообщалось ранее, губернатор Флориды считает, что "Ян" достиг своего пика.

