



Ураган Ян обрушился на Флориду - ВИДЕО

Ураган Ян, мощный шторм четвертой категории, принес сильные наводнения, шквальный ветер и штормовые волны на побережье Флориды.

Here is a time-lapse of the #StormSurge coming in on Sanibel Island, #Florida caught on a live traffic cam. This was only 30mins condensed down, it deteriorated quickly. 😬 #HurricaneIan #Hurricane #Ian pic.twitter.com/JKuNROvMm4 — BirdingPeepWx (@BirdingPeepWx) September 28, 2022

Yachts floating down the road in South Florida. #HurricaneIan pic.twitter.com/dCdRtn0hqc — Hurricane Ian Footage (@IanFootage) September 28, 2022

In a very short period of time Marquesas Court south of Goldenrod is now at about two and half feet of water. #mightymarcoisland #hurricaneian #marcoisland pic.twitter.com/VgrniRYLl2 — Marco Island Police Department (@MarcoIslandPD) September 28, 2022

#BREAKING: U.S. Border Patrol agents along with support from @mcsonews responded to a migrant landing in Stock Island #Florida. 4 Cuban migrants swam to shore after their vessel sank due to inclement weather. @USCGSoutheast initiated a #SAR operation to search for 23 individuals. pic.twitter.com/yUurGfSOSe — Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 28, 2022

Он достиг берега в среду днем ​​при максимальной устойчивой скорости ветра 241 км/ч недалеко от города Форт-Майерс.Губернатор Флориды Рон ДеСантис предупредил людей6 которые оказались в зоне действия урагана, чтобы они готовились к "неприятной" паре дней.Часть острова Марко оказалась под водой. Полиция острова Марко сообщила, что во время урагана уже выпало около 76 см осадков в некоторых частях города. Остров Марко — барьерный остров на юго-западе Флориды, соединенный мостами с городом Неаполь на материке.Пограничный патруль и береговая охрана США разыскивают более 20 пропавших без вести кубинских мигрантов после того, как их корабль затонул во время шторма.Уолтер Слосар, начальник патрульной службы пограничной службы Майами, сказал, что его офицеры вместе с местной полицией были предупреждены о высадке четырех мигрантов на Сток-Айленде.В твите, он сказал, что четверо "доплыли до берега после того, как их судно затонуло из-за ненастной погоды".Это открытие побудило начать поисково-спасательную операцию, чтобы найти еще 23 человека, которые, как предполагается, находились на борту.Парки развлечений Disney World, Sea World и Busch Gardens в Тампе, закрыты, а НАСА отложило запуск ракеты на Луну.Ураган пронесся по Кубе во вторник, убив два человека и разрушив электросеть страны.