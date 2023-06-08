



Трамп является объектом расследования по поводу секретных документов

Бывший президент Дональд Трамп получил письмо из офиса специального прокурора Джека Смита, в котором сообщалось, что он является объектом продолжающегося расследования, связанного с его обращением с секретной информацией вне офиса, подтвердили ABC News источники, знакомые с этим вопросом.



Смысл такого письма в том, чтобы поставить субъекта в известность о том, что ему грозит обвинение.



В руководящих принципах Министерства юстиции говорится, что “прокурору в соответствующих случаях рекомендуется уведомлять такое лицо за разумное время до предъявления обвинения, чтобы дать ему или ей возможность дать показания перед большим жюри”.



Трамп неоднократно отрицал правонарушения и утверждает, что враги выбирают его. “Я не сделал ничего плохого, но годами предполагал, что являюсь мишенью вооруженного министерства юстиции и ФБР”, — написал он на этой неделе в социальных сетях.

