Трамп вновь предстанет перед судом: что известно
Бывший президент США Дональд Трамп предстанет 2 октября перед судом по делу о мошенничестве.
По данным информационного агентства France Presse, он обозвал на своей платформе Truth Social генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс "коррумированной".
"Я иду в суд, чтобы бороться за свое имя и репутацию", - сказал Трамп.
В суде начинается процесс по обвинению в многолетней схеме завышения стоимости недвижимого имущества и финансовых активов. Ранее судья признал Трампа и его семейный бизнес ответственными за мошенничество.
Было решено аннулировать бизнес-сертификаты Trump Organization и других корпоративных ответчиков.