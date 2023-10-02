



Трамп вновь предстанет перед судом: что известно

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет 2 октября перед судом по делу о мошенничестве.



По данным информационного агентства France Presse, он обозвал на своей платформе Truth Social генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс "коррумированной".



"Я иду в суд, чтобы бороться за свое имя и репутацию", - сказал Трамп.



В суде начинается процесс по обвинению в многолетней схеме завышения стоимости недвижимого имущества и финансовых активов. Ранее судья признал Трампа и его семейный бизнес ответственными за мошенничество.



Было решено аннулировать бизнес-сертификаты Trump Organization и других корпоративных ответчиков.