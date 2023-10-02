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Трамп вновь предстанет перед судом: что известно
02.10.2023 10:56 Алина Груднева

Трамп вновь предстанет перед судом: что известно

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет 2 октября перед судом по делу о мошенничестве.

По данным информационного агентства France Presse, он обозвал на своей платформе Truth Social генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс "коррумированной".

"Я иду в суд, чтобы бороться за свое имя и репутацию", - сказал Трамп.

В суде начинается процесс по обвинению в многолетней схеме завышения стоимости недвижимого имущества и финансовых активов. Ранее судья признал Трампа и его семейный бизнес ответственными за мошенничество.

Было решено аннулировать бизнес-сертификаты Trump Organization и других корпоративных ответчиков.

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