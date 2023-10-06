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Трамп сможет участвовать в гонке, если ...
06.10.2023 07:55 Катя Шульц

Трамп сможет участвовать в гонке, если ...

Как оказалось, для того, чтобы принять участие в избирательной кампании, бывшему президенту США Дональду Трампу понадобится согласие практически всех представителей Республиканской партии в палате представителей.

Ожидается, что в самые ближайшие дни Трамп явится в Капитолий для того, чтобы провести переговоры в палате представителей.

Стоит отметить, что перед Трампом может возникнуть серьезное препятствие. Собственные правила Республиканской партии. А в правилах сказано, что “ член руководства Республиканской партии обязан уйти в отставку", если ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишение свободы на два или более лет". 

Известно, что в последние несколько недель Трампа признали виновным в мошенничестве с недвижимостью.

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