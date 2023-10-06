



Трамп сможет участвовать в гонке, если ...

Как оказалось, для того, чтобы принять участие в избирательной кампании, бывшему президенту США Дональду Трампу понадобится согласие практически всех представителей Республиканской партии в палате представителей.



Ожидается, что в самые ближайшие дни Трамп явится в Капитолий для того, чтобы провести переговоры в палате представителей.



Стоит отметить, что перед Трампом может возникнуть серьезное препятствие. Собственные правила Республиканской партии. А в правилах сказано, что “ член руководства Республиканской партии обязан уйти в отставку", если ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишение свободы на два или более лет".



Известно, что в последние несколько недель Трампа признали виновным в мошенничестве с недвижимостью.