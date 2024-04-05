



Трамп пытался внести залог по делу о мошенничестве, но потерпел неудачу

Дональд Трамп внес залог в размере 175 млн долларов генпрокурору Нью-Йорка по делу о мошенничестве, но суд его не принял.



Согласно официальным данным, документы были отправлены назад на доработку из-за отсутствия финансового отчета и доверенности.



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Ранее генпрокуратура Нью-Йорка пригрозила Трампу, что отберет у него имущество. Суд приписал ему заплатить 350 млн долларов штрафа за мошенничество. С учетом процентов сумма возросла до 454 миллионов.



В итоге, Трамп, потерпев неудачу в получении денег от компаний-поручителей, попытался пытался привлечь средства сторонников за предвыборную кампанию. Суд уменьшил залог почти в три раза - до 175 млн долларов.