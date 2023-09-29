



Трамп подал в суд на бывшего сотрудника MI6

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в суд на отставного офицера британской разведки MI6 Кристофера Стила и его компанию Orbis Business Intelligence.



По данным американского телеканала CNN, причиной послужило досье с "непроверенными и непристойными" обвинениями в адрес заявителя.



Трамп обвиняет экс-сотрудника MI6 в клевете о том, что он вступил в сговор с Кремлем с целью победы на выборах 2016 года.



Двухдневные слушания по иску начнутся 16 октября в Высоком суде Лондона. Сам Трамп присутствовать не будет.