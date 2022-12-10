



Трамп обвинил еврейских лидеров в отсутствии лояльности

Бывший президент США Дональд Трамп ответил на критику из-за его ужина с рэпером-антисемитом Канье Уэстом и адептом концепции превосходства белой расы, отрицателем Холокоста Ником Фуэнтесом.

Он обвинил еврейских лидеров в отсутствии лояльности, за что им "должно быть стыдно".

"Как быстро еврейские лидеры забыли, что я был лучшим президентом для Израиля на сегодняшний день. Им должно быть стыдно за себя", — сказал

Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, отсутствие лояльности к лучшим друзьям и союзникам является причиной того, что многие члены Конгресса и другие "перестали поддерживать Израиль".