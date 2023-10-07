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Трамп об атаках на Израиль: на это пошли деньги налогоплательщиков США
07.10.2023 23:30 Алина Груднева

Трамп об атаках на Израиль: на это пошли деньги налогоплательщиков США

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал массированные атаки террористической организации ХАМАС на Израиль.

Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social. 

"К сожалению, доллары американских налогоплательщиков помогли финансировать эти нападения, которые, как говорят во многих сообщениях, происходили от администрации Байдена", - сказал он.

По словам Трампа, было много вложено для достижения Соглашений Авраама между Израилем и арабскими государствами.

"Мы принесли так много мира в страну только для того, чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет гораздо более быстрыми темпами, чем кто-либо мог себе представить", – добавил он.

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