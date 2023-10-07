



Трамп об атаках на Израиль: на это пошли деньги налогоплательщиков США

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал массированные атаки террористической организации ХАМАС на Израиль.



Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.



"К сожалению, доллары американских налогоплательщиков помогли финансировать эти нападения, которые, как говорят во многих сообщениях, происходили от администрации Байдена", - сказал он.



По словам Трампа, было много вложено для достижения Соглашений Авраама между Израилем и арабскими государствами.



"Мы принесли так много мира в страну только для того, чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет гораздо более быстрыми темпами, чем кто-либо мог себе представить", – добавил он.