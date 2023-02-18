



Tesla отозвала более 362 000 электромобилей из-за ненадежности автопилота

Компания Tesla отзывает сотни тысяч своих электромобилей после того, как власти США заявили, что технология автоматического вождения может увеличить риск аварии.



Так называемая система Full Self-Driving Beta от автопроизводителя "может позволить автомобилю небезопасно проезжать перекрестки", включая движение прямо из полосы для поворота и проезд на желтый сигнал светофора, говорится в заявлении, поданном в четверг в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США.



Ошибки системы "повышают риск столкновения, если водитель не вмешается".



Компания намеренна выпустить обновление системы в ближайшие недели, чтобы исправить ситуацию.