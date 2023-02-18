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Tesla отозвала более 362 000 электромобилей из-за ненадежности автопилота
18.02.2023 07:35 Евгения Маркова

Tesla отозвала более 362 000 электромобилей из-за ненадежности автопилота

Компания Tesla отзывает сотни тысяч своих электромобилей после того, как власти США заявили, что технология автоматического вождения может увеличить риск аварии.

Так называемая система Full Self-Driving Beta от автопроизводителя "может позволить автомобилю небезопасно проезжать перекрестки", включая движение прямо из полосы для поворота и проезд на желтый сигнал светофора, говорится в заявлении, поданном в четверг в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США.

Ошибки системы "повышают риск столкновения, если водитель не вмешается".

Компания намеренна выпустить обновление системы в ближайшие недели, чтобы исправить ситуацию.

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