Tesla откроет часть своих зарядных станций для всех электромобилей

Компания Tesla откроет часть своей зарядной сети в США для электромобилей других производителей, поскольку Белый дом и Илон Маск стремятся улучшить отношения.



В рамках соглашения, о котором Белый дом объявил в среду, к концу 2024 года по меньшей мере 7500 зарядных станций Tesla по всей территории США будут доступны для всех владельцев электромобилей.



Улучшение отношений с Белым домом может помочь Tesla в получении финансирования от федерального правительства в размере $5 млрд на создание национальной сети зарядки.



Tesla также утроит количество зарядных станций Supercharger в своей сети.



Tesla - одна из 16 компаний, которые предоставят доступ к дополнительным 100 000 зарядных устройств в США. Среди других участников - партнерство, состоящее из Hertz Global Holdings Inc. и BP Plc, а также группа, состоящая из General Motors Co, Pilot Company и EVgo Inc