



США вводят санкции против Ирана из-за киберактивности и кибератаки на Албанию

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции в отношении министерства разведки Ирана и его министра, обвинив их в причастности к июльской кибератаке на Албанию и других хакерских нападениях на США и их союзников.



Этот шаг был предпринят после того, как Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном из-за инцидента, приказав иранским дипломатам и сотрудникам посольства покинуть страну в течение 24 часов.



В заявлении министерства финансов США говорится, что министерство разведки Ирана руководит несколькими хакерскими группами, которые занимаются кибершпионажем и атаками программ-вымогателей в поддержку иранского правительства.



"Мы не потерпим все более агрессивной киберактивности Ирана", — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.



Иран проигнорировал "нормы ответственного поведения государства в киберпространстве в мирное время", добавил в своем заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен.



Иран отверг санкции как неэффективные и политически мотивированные.



"Как и предыдущие незаконные санкции США против министерства разведки, этот новый ярлык никогда не сможет создать ни малейшего препятствия в решимости сотрудников службы безопасности иранского народа в этом гордом учреждении", — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.



"Объявление о немедленной поддержке США ложных обвинений албанского правительства против Ирана… ясно показывает, что именно правительство США разработало этот сценарий против Ирана", — цитируют Канаани иранские государственные СМИ.



Microsoft, чья исследовательская группа по кибербезопасности помогла расследовать инцидент, сообщила в своем блоге в четверг, что иранская кибероперация включала комбинацию методов цифрового шпионажа, внедрения вредоносных программ и операции с информацией в Интернете. По словам исследователей, цель хакеров заключалась в том, чтобы поставить в неловкое положение албанских правительственных чиновников.

Июльские атаки временно нарушили работу государственных веб-сайтов и других государственных служб. Аналитики говорят, что операция была направлена ​​на то, чтобы наказать Албанию за поддержку иранской диссидентской группы, базирующейся в стране, известной как "Моджахедин-э Халк".



