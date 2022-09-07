



Албания заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном

Речь идет об инциденте, который произошел 15 июля. Атака случилась накануне Всемирного саммита свободного Ирана, который прошел в Дурресе (Албания) с 23 по 24 июля. В нем принимали участие организации, выступающие против текущего правительства Ирана.



Хакеры похитили информацию, которой обменивались члены администрации премьер-министра.



Глава правительства Албании Эди Рама сообщил, что нота о прекращении дипломатических отношений направлена Ирану. Дипломаты должны покинуть страну в течение 24 часов.



"Мы обнаружили, что кибернападение на Албанию было совершено не группой отдельных лиц или независимыми группами из мира преступности, а государством. В ходе углубленного исследования нам предоставили доказательства, что атаку организовал и профинансировал Иран. Для этого были задействованы сразу четыре хакерские группы, известные в мире кибертерроризма. Мы проинформировали наших союзников по НАТО и других дружественных стран", — заявил Рама.



Разрыв дипотношений он назвал вынужденной мерой, которая призвана продемонстрировать серьезность данных атак.