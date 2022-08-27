США: Трое десантников из Нидерландов ранены в результате обстрела
В Индианаполисе в результате обстрела ранены трое десантников из Нидерландов.
Об этом сообщает Reuters.
Трое солдат из подразделения коммандос голландской армии, которые посещают США для обучения, были ранены прошлой ночью в результате обстрела возле своего отеля.
Один из них находится в критическом состоянии.
По данным оборонного ведомства Нидерландов, в местной полиции заявили, что, по-видимому, произошла какая-то стычка с еще одним человеком, которая привела к стрельбе.
Полиция пока не произвела никаких арестов.