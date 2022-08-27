



США: Трое десантников из Нидерландов ранены в результате обстрела

В Индианаполисе в результате обстрела ранены трое десантников из Нидерландов.

Об этом сообщает Reuters.

Трое солдат из подразделения коммандос голландской армии, которые посещают США для обучения, были ранены прошлой ночью в результате обстрела возле своего отеля.

Один из них находится в критическом состоянии.

По данным оборонного ведомства Нидерландов, в местной полиции заявили, что, по-видимому, произошла какая-то стычка с еще одним человеком, которая привела к стрельбе.

Полиция пока не произвела никаких арестов.