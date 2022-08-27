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США: Трое десантников из Нидерландов ранены в результате обстрела
27.08.2022 21:07 Алина Груднева

США: Трое десантников из Нидерландов ранены в результате обстрела

В Индианаполисе в результате обстрела ранены трое десантников из Нидерландов.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Трое солдат из подразделения коммандос голландской армии, которые посещают США для обучения, были ранены прошлой ночью в результате обстрела возле своего отеля.
 
Один из них находится в критическом состоянии. 
 
По данным оборонного ведомства Нидерландов, в местной полиции заявили, что, по-видимому, произошла какая-то стычка с еще одним человеком, которая привела к стрельбе. 
 
Полиция пока не произвела никаких арестов.

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