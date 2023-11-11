



США предостерегли Китай относительно России

США предостерегли Китай от поддержки российского оборонного сектора в обход санкций.



Соответствующее заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен на совместной пресс-конференции с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.



"Мы ясно дали понять, что оказание материальной поддержки России или помощи в любом виде системного уклонения от санкций было бы для нас очень серьезной проблемой. Мы, безусловно, продолжим разъяснять китайскому правительству, компаниям и банкам в их юрисдикциях, каковы правила, касающиеся наших санкций, и с какими серьезными последствиями они столкнутся при нарушении", - пояснила Йеллен.



Она не исключила, что китайское правительство может и не знать о поставках россиянам местными компаниями. Глава минфина США также пояснила, что ограничения направлены на то, чтобы лишить РФ ресурсов и истощить ее военный бюджет.