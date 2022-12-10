



США: подросток выиграл миллион долларов в лотерею

В США подросток выиграл 1 миллион долларов в лотерею всего через две недели после того, как его дедушка предсказал, что он это сделает.



Счастливый случай произошел с 18-летним Далтоном Рэдфордом из Северной Каролины, сообщает The Mirror.



Он купил выигрышную лотерейную карту в продовольственном магазине. Далтон Рэдфорд сказал, что понял, что получил миллион, когда проверил скретч-карты на автостоянке магазина.



"Я позвонил маме, папе и дедушке. Все были счастливы", - рассказал юноша.



Далтон Рэдфорд признался, что его дедушка предсказал, что он выиграет 1 миллион долларов в лотерею всего за две недели до того, как купил выигрышный билет.