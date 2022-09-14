



США перестанут делиться с Китаем полупроводниковыми технологиями

Администрация президента США Джо Байдена планирует cузить перечень американских полупроводников, предназначенных для поставки в Китай в октябре. Эти компоненты микроэлектроники используются при создании инструментов искусственного интеллекта (AI) и производстве микросхем, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Минторг США опубликует новые правила экспорта полупроводников, которые уже упоминались в письмах трем компаниям из США — KLA Corp., Lam Research Corp. и Applied Materials Inc.



Правительство запретило им без разрешения экспортировать оборудование для производства микросхем на китайские фабрики, которые производят передовые полупроводники с техпроцессом менее 14 нанометров.



В новые правила войдут также положения, изложенные в августе в письмах в компании Nvidia и Advanced Micro Devices: им предписывалось приостановить поставки нескольких видов вычислительных чипов для систем искусственного интеллекта без специальной лицензии.



По словам одного из источников Reuters, власти США могут ввести лицензионные требования на поставки в Китай продукции с целевыми чипами. В списке могут оказаться серверы для центров обработки облачных данных, которые содержат чип Nvidia A100 производства Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer.



Без этих чипов Китай не сможет производить микросхемы и оборудование для искусственного интеллекта.



Высокопоставленный чиновник Министерства торговли на правах анонимности заявил, что США соблюдают "комплексный подход к дополнительным действиям для защиты национальных интересов" и намерены предотвратить приобретение американских технологий Китаем с целью модернизации его военной сферы.



Ранее Администрация президента США заявила о десятилетнем запрете на строительство объектов "передовых технологий" в Китае для американских технологических компаний.