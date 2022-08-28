



США назначат первого посла в Арктике

США назначат своего первого посла в Арктике.



Как сообщает ВВС, назначение планируется на фоне усиления российской военной активности в регионе.



Новый посол США будет взаимодействовать с семью другими арктическими странами - Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и Россией, а также с коренными народами региона, и другими заинтересованными сторонами.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил об угрозе, которая исходит от России в северных полярных регионах.