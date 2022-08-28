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США назначат первого посла в Арктике
28.08.2022 00:27 Ольга Белозерова

США назначат первого посла в Арктике

США назначат своего первого посла в Арктике.

Как сообщает ВВС, назначение планируется на фоне усиления российской военной активности в регионе.

Новый посол США будет взаимодействовать с семью другими арктическими странами - Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и Россией, а также с коренными народами региона, и другими заинтересованными сторонами.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил об угрозе, которая исходит от России в северных полярных регионах. 

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