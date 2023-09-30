США на пороге шатдауна: отклонен проект о бюджете
Палата представителей отклонила проект о временном бюджете, представленный спикером Кемином Маккарти, который помог бы избежать шатдауна.
По данным CBS News, законопроект должен был позволить американскому правительству функционировать в течение месяца с условием сокращения уровня расходов.
Новое голосование состоится 30 сентября. Если оно тоже будет провалено, шатдаун объявят 1 октября.
Как сообщалось ранее, это может произойти из-за того, что республиканцы отклонили расходы на 2024 финансовый год. Они также потребовали усилить законодательство, чтобы остановить поток мигрантов на границе с Мексикой.