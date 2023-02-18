



США и Тайвань проведут секретные встречи на следующей неделе

Белый дом проведет секретные встречи с высокопоставленными чиновниками Тайваня в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщила газета Financial Times, добавив, что тайваньская делегация во главе с министром иностранных дел Джозефом Ву и советником по национальной безопасности Ко Веллингтоном прибыла в Вашингтон в минувшие выходные и что они встретятся, в том числе, с заместителем министра иностранных дел США, советником по безопасности Джоном Финнером и заместителем госсекретаря Венди Шерман.



Согласно сообщению, встречи являются секретными, и их содержание останется конфиденциальным на фоне напряженности в отношениях между США, Тайванем и Китаем.



Тем временем шесть китайских правительственных чиновников прибыли сегодня на Тайвань, после трех лет, в течение которых ни один официальный Представитель Пекина не посещал островное государство из-за кризиса с коронавирусом. Они прибыли с разрешения правительства Тайваня для участия в традиционном фестивале фонарей в Тайбэе.