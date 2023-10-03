



США готовит новый пакет помощи Украине на $5,4 млрд, - СМИ

В ближайшее время США планируют объявить о новом пакете помощи для Украины, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.



"Вот наше послание Путину. Президент создал коалицию из более 50-ти стран. Он оказал помощь для поддержки Украины. Это то, что сделал президент. И мы собрали более 140-ка стран, чтобы осудить вторжение России в Украину. Это то, что удалось сделать президенту. За Украиной стоит сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. Поэтому скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины", - цитирует Жан-Пьер "Голос Америки".



Также издание со ссылкой на Пентагон сообщило, что в Минобороны США есть возможность обеспечить поставки оружия Украине еще на $5,4 млрд.



"У Пентагона есть возможность передать Украине оружия еще на $5,4 млрд. Сейчас США могут осуществлять поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить срочные потребности ВСУ на поле боя", - отмечается в сообщении.