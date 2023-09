Со слезами и объятиями: американцы, освобожденные в Иране, вернулись домой

Американцы, годами удерживаемые Ираном, наконец-то вернулись домой в рамках сделки по обмену заключенными.



Их рейс прибыл в штат Вирджиния, где граждан встретили аплодисментами.



Первый вышедший из самолета Сиамак Намази на мгновение остановился, закрыл глаза и сделал глубокий вдох, прежде чем покинуть самолет. Американцев встречали со слезами на глазах и объятиями.



"Наконец-то этот кошмар закончился", - сказал в аэропорту брат Намази.



Напомним, сделка по обмену заключенными проводилась в формате пять на пять. Также в США согласились передать Ирану средства, замороженные в банках Южной Кореи, в размере 6 миллиардов долларов.



Here are the seven Americans on their way home from Iran alongside a world class group of American diplomats. Welcome home. 🇺🇸 pic.twitter.com/fjkAhNkGPw