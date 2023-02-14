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СМИ: Хейли будет баллотироваться на пост президента США
14.02.2023 14:38 Алина Груднева

СМИ: Хейли будет баллотироваться на пост президента США

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, которая активно поддерживала Украину и Израиль, намерена участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Об этом говорится в эксклюзивном материале издания Axios.

Уточняется, что Хейли объявит о своей предвыборной кампании в среду утром, став таким образом первым претендентом на республиканских президентских праймериз.

По данным издания, она сможет первой получить поддержку в ключевых штатах и ​​привлечь деньги от скептически настроенных к Трампу доноров. По мнению аналитиков, она, вероятно, будет единственной женщиной-кандидатом от Республиканской партии.
 

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