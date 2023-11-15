Си Цзиньпин - Байдену: нельзя поворачиваться друг к другу спиной
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл на встречу с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
Стороны обсудили двусторонние отношения и конкуренцию на рынке.
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Байден приветствовал собеседника, сказав, что для него является честью и удовольствием прием китайского лидера в США. Он отметил важность взаимопонимания и гарантий того, что конкуренция не перерастет в конфликт.
Си Цзиньпин ответил президенту США, что КНР и Америка не имеют права поворачиваться друг к другу спиной. По его словам, конфликт между странами повлечет за собой "невыносимые последствия" для обеих сторон.
"КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом", - отметил он.
По словам главы КНР, обе страны могут процветать. Он считает их отношения "самыми важными" во всем мире.