



Шатдаун отменяется: Байден подписал указ

В США одобрили временное финансирование правительства, а президент США Джо Байден подписал закон, что позволило не допустит "шатдауна".



Сначала его одобрил Конгресс, а в Сенате инициативу поддержали 88 членов против 9 республиканцев.



Закон был принят в последний момент. Накануне правительство даже начало отсчет до его наступления. Согласно закону, подписанному Байдену, финансирование продлено до 17 ноября.



Американское правительство могло перестать работать из-за республиканцев, которые отклонили бюджет на 2024 финансовый год, требуя сократить расходы. Также они потребовали усилить законодательство, чтобы остановить поток мигрантов на границе с Мексикой.



Некоторые выступали, в том числе, против выделения дополнительной помощи Украине.