



Сенатор США Кирстен Синема покидает Демократическую партию

Сенатор США Кирстен Синема объявила о своем намерении выйти из Демократической партии спустя четыре года после своего избрания.



Об этом сообщает ВВС.



Однако, Синема подчеркнула, что не будет сидеть с республиканцами, и сказала, что вместо этого будет работать в качестве независимого члена палаты.



"Регистрация в качестве независимого и выход на работу с этим званием - это отражение того, кем я всегда была, и это отражение того, кто такая Аризона", - заявила сенатор.