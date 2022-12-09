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Сенатор США Кирстен Синема покидает Демократическую партию
09.12.2022 21:15 Ольга Белозерова

Сенатор США Кирстен Синема покидает Демократическую партию

Сенатор США Кирстен Синема объявила о своем намерении выйти из Демократической партии спустя четыре года после своего избрания.

Об этом сообщает ВВС.

Однако, Синема подчеркнула, что не будет сидеть с республиканцами, и сказала, что вместо этого будет работать в качестве независимого члена палаты.

"Регистрация в качестве независимого и выход на работу с этим званием - это отражение того, кем я всегда была, и это отражение того, кто такая Аризона", - заявила сенатор.

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