



Сенат одобрил кандидатуру преемника Милли, выдвинутую Байденом

Сенат одобрил кандидата на пост главы Генштаба США, которого продвигал президент Джо Байден.



На смену Марку Милли придет главнокомандующий ВВС, генерал Чарльз К. Браун.



Его кандидатуру поддержало большинство - 83 проголосовали "за", 11 - "против".



Браун станет вторым офицером-афроамериканцем, который возглавит объединенный комитет начальников штабов. Министр обороны США Ллойд Остин поздравил его с повышением.



Преемник Милли был летчиком-истребителем. Он получил опыт командования в Тихом океане во время напряженности в отношениях с Китаем.



