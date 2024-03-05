



Развелся с женой и потребовал назад пожертвованную почку

В США доктор Ричард Батиста пытался спасти брак. Жена его так долго болела, что он решил пожертвовать ей свою почку. Позже, когда его жена Донелла подала на развод, он заявил, что она обязана вернуть ему почку. Или выплатить ему 1,5 миллиона долларов.



В суде он заявил, что рассматривал донорство собственной почки как способ “спасти брак”.



Позже Донелла все равно подала на развод, и тогда бывший муж поставил ей условия, которые трудно назвать приемлемыми.



Однако судебная система решила иначе. “Теперь это ее почка, и удаление этого жизненно важного органа будет означать, что ей придется находиться на диализе, иначе это ее убьет”, - заявил специалист по медицинской этике Роберт Витч.



В итоге Верховный суд округа Нассау отклонил ходатайство, постановив, что почка была подарком.

