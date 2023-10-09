



Рашида Тлаиб критикует “израильский апартеид”: Этот цикл насилия продолжится

Член палаты представителей Рашида Тлаиб (демократ от Мичигана) 9 октября опубликовала заявление, снисходительно относящееся к “израильскому апартеиду”, в котором проигнорированы зверства, совершенные ХАМАСом.



“Я скорблю о погибших палестинцах и израильтянах вчера, сегодня и каждый день. Я, как всегда, полна решимости бороться за справедливое будущее, в котором каждый сможет жить в мире, без страха и с истинной свободой, равными правами и человеческим достоинством”, – заявила Тлаиб в понедельник.



“Путь к этому будущему должен включать снятие блокады, прекращение оккупации и демонтаж системы апартеида, которая создает удушающие, дегуманизирующие условия, которые могут привести к сопротивлению”, – продолжила она.



По ее словам, “неспособность признать жестокую реальность жизни в условиях осады, оккупации и апартеида не делает мир безопасным”.

“Ни один человек, ни один ребенок нигде не должен страдать или жить в страхе перед насилием. Мы не можем игнорировать человечность друг в друге”, – добавила она. “Пока наша страна предоставляет миллиарды безоговорочного финансирования для поддержки правительства апартеида, этот душераздирающий цикл насилия будет продолжаться”.