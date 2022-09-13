



Посол США о правилах ведения боя: "Израиль будет принимать свои решения"

Посол США в Израиле Том Найдс высказался по поводу правил ведения боевых действий и заявил, что Израиль является суверенной страной и может сам принимать решения относительно своих правил ведения боевых действий.



Такое заявление Найдс сделал на ежегодной конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке.



"Мы постоянно пересматриваем наши правила ведения боевых действий. Я провел сотни мероприятий с Армией обороны Израиля, и это феноменальные военные, поэтому я всегда надеюсь продолжать совершенствоваться. Израиль - суверенная страна, и она будет принимать свои собственные решения", - заявил дипломат.