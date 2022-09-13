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Посол США о правилах ведения боя: "Израиль будет принимать свои решения"
13.09.2022 14:13 Ольга Белозерова

Посол США о правилах ведения боя: "Израиль будет принимать свои решения"

Посол США в Израиле Том Найдс высказался по поводу правил ведения боевых действий и заявил, что Израиль является суверенной страной и может сам принимать решения относительно своих правил ведения боевых действий. 

Такое заявление Найдс сделал на ежегодной конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке.

"Мы постоянно пересматриваем наши правила ведения боевых действий. Я провел сотни мероприятий с Армией обороны Израиля, и это феноменальные военные, поэтому я всегда надеюсь продолжать совершенствоваться. Израиль - суверенная страна, и она будет принимать свои собственные решения", - заявил дипломат. 

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