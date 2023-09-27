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По делу о секретных документах у Байдена допросят Блинкена
27.09.2023 08:12 Алина Груднева

По делу о секретных документах у Байдена допросят Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет допрошен в рамках федерального расследования против президента США Джо Байдена относительно секретных документов.

Напомним, что документация была найдена у американского лидера в его доме в штате Делавэр и других местах. 

По данным телеканала ABC, в ноябре прошлого года секретные документы, которые относились еще к тому периоду, когда Байден был вице-президентом США, были выявлены в его кабинете в исследовательском институте в Вашингтоне, где он работал с 2017 по начало 2020 года. 

Спустя несколько дней документация нашлась в ходе обысков и в его доме. Ведется федеральное расследование.

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