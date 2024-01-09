



Пентагон заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака

Пентагон заявил, что в настоящее время не планирует выводить свои войска из Ирака, численность которых составляет около 2500 человек, несмотря на то, что на прошлой неделе Багдад объявил о начале процесса вывода войск возглавляемой США военной коалиции из страны.



"Сейчас я не знаю о каких-либо планах по выводу войск. Мы продолжаем уделять большое внимание миссии по уничтожению ИГИЛ", - заявил на брифинге генерал-майор ВВС Патрик Райдер. Он добавил, что американские войска находятся в Ираке по приглашению его правительства.



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По словам Райдера, ему также неизвестно о каких-либо уведомлениях со стороны Багдада в адрес Министерства обороны о решении вывести американские войска.

