



Пентагон подтвердил, что у Остина был рак

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован на прошлой недели из-за онкологического заболевания.



В Пентагоне раскрыли подробности о тайной госпитализации.



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Уточняется, что Остин был госпитализирован на прошлой неделе после операции. У глав Пентагона диагностирован рак простаты.



Ранее Остин извинился перед обществом за то, что никто не был предупрежден о его госпитализации. Он сообщил, что чувствует себя значительно лучше и готов в кратчайшие сроки вернуться к работе.