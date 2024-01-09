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Пентагон подтвердил, что у Остина был рак
09.01.2024 21:32 Алина Груднева

Пентагон подтвердил, что у Остина был рак

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован на прошлой недели из-за онкологического заболевания.

В Пентагоне раскрыли подробности о тайной госпитализации.

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Уточняется, что Остин был госпитализирован на прошлой неделе после операции. У глав Пентагона диагностирован рак простаты.

Ранее Остин извинился перед обществом за то, что никто не был предупрежден о его госпитализации. Он сообщил, что чувствует себя значительно лучше и готов в кратчайшие сроки вернуться к работе.

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