



Пентагон начал новое расследование взрыва в аэропорту Кабула

Военные США возбудили новое расследование смертоносного взрыва в аэропорту Кабула в августе 2021 года, решив провести дополнительные интервью после завершения расследования инцидента два года назад.



Генерал Эрик Курилла, глава Центрального командования США, приказал военным опросить больше военнослужащих, пострадавших в результате взрыва, в ответ на опасения, что часть информации была упущена из виду в первоначальном расследовании.



“Цель этих интервью – убедиться, что мы проявили должную осмотрительность в отношении новой информации, которая стала известна , что соответствующие голоса полностью услышаны, и что мы принимаем эти сведения и изучаем их серьезно и тщательно, чтобы факты были ясными”, – заявил Майкл Лоухорн, представитель Центрального командования.



Среди основных опасений по поводу отступления – взрыв террориста-смертника в Эбби-Гейт, в результате которого были ранены 45 американцев и убиты 170 афганцев, а также 13 американских военнослужащих.



Эта новость появилась после того, как республиканцы раскритиковали администрацию Байдена за хаотичный вывод войск из Афганистана в 2021 году.

Республиканцы подняли вопросы об инциденте и о том, почему террорист-смертник не вступил в бой до того, как атаковал аэропорт, указывая на возможные поломки линий связи или раздробленность командных структур, которые не позволили вооруженным силам США нейтрализовать противника.



