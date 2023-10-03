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Палата представителей проголосует за отстранение спикера Маккарти
03.10.2023 17:39 Алина Груднева

Палата представителей проголосует за отстранение спикера Маккарти

Во вторник, 3 октября, в Палате представителей США состоится голосование относительно отстранения спикера-республиканца Кевина Маккарти.

С соответствующей инициативой выступил законодатель от "Республиканской партии" Мэтт Гейтс.

Голосование, как ожидается, состоится через несколько часов. Маккарти ранее заявил, что не пойдет на сделку с демократами.

Гейтс предложил отстранить его после того, как американскому правительству удалось избежать "шатдауна". Ранее президент США Джо Байден подписал одобренное Сенатом и Конгрессом временное финансирование.

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