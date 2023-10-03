Палата представителей проголосует за отстранение спикера Маккарти
Во вторник, 3 октября, в Палате представителей США состоится голосование относительно отстранения спикера-республиканца Кевина Маккарти.
С соответствующей инициативой выступил законодатель от "Республиканской партии" Мэтт Гейтс.
Голосование, как ожидается, состоится через несколько часов. Маккарти ранее заявил, что не пойдет на сделку с демократами.
Гейтс предложил отстранить его после того, как американскому правительству удалось избежать "шатдауна". Ранее президент США Джо Байден подписал одобренное Сенатом и Конгрессом временное финансирование.