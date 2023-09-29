



Осталось менее двух суток: Госдепартамент разрабатывает план на случай шатдауна

Государственный департамент США уже несколько дней готовит план на случай шатдауна. Об этом пишет Reuters со ссылкой на брифинг спикера Госдепартамента Мэтью Миллера.



В правительстве США решают, какие процессы можно приостановить в случае шатдауна, а какие нет.



"Мы продолжаем надеяться, что Конгресс выполнит свою работу и профинансирует правительство, но мы готовим план на случай чрезвычайных ситуаций, если он этого не сделает", - сказал Миллер.



В США существует закон, запрещающий работу федеральных органов власти, если у них нет финансирования. Шатдаун, или “закрытие”, наступает, когда Конгресс не успевает одобрить, а президент подписью утвердить финансирование федеральных органов на год. Белый дом и Конгресс до сих пор не могут согласовать бюджет. До шатдауна осталось менее двух суток – он может наступить 1 октября.



Шатдаун может произойти из-за того, что республиканцы Палаты представителей отклонили расходы на 2024 финансовый год. Республиканцы контролируют Палату с преимуществом 221 против 212. Они требуют сократить расходы еще на 120 млрд долларов, а также усилить законодательство, чтобы остановить поток иммигрантов на границе с Мексикой.



25 сентября, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что шатдаун в целом может повлиять на темпы помощи Украине. А пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что шатдаун может помешать обучению украинских пилотов на F-16.