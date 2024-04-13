



Основатель криптобиржи FTX обжалует 25-летний приговор за мошенничество

Бывший криптотрейдер-миллиардер Сэм Банкман-Фрид подал апелляцию на приговор по делу о мошенничестве и 25-летний тюремный срок за кражу 8 миллиардов долларов у клиентов основанной им обанкротившейся криптовалютной биржи FTX в ходе одного из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США, жертвами которого стали люди по всему миру.



Адвокаты подали апелляцию через две недели после того, как судья окружного суда США Льюис Каплан установил для Банкмана-Фрида тюремный срок и обязал его выплатить 11 миллиардов долларов в качестве компенсации.



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Федеральный суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре в ноябре 2023 года.



Однако адвокаты Банкмана-Фрида утверждают, что Каплан допустил существенные ошибки, которые сделали процесс несправедливым и лишили их клиента законных прав.



Апелляция Бенкмана-Фрида может занять годы, а в перспективе дело может оказаться на рассмотрении Верховного суда США.

