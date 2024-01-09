



Обнаружены незакрепленные детали в панелях во время проверки Boeing Max 9

Федеральные следователи утверждают, что на прошлой неделе у лайнера авиакомпании Alaska Airlines соскочила дверная панель, и выясняют, не было ли четырех болтов, которые должны были удерживать панель на месте, когда самолет взлетал.



Комментарии Национального совета по безопасности на транспорте прозвучали вскоре после того, как авиакомпании Alaska и United Airlines сообщили о том, что они обнаружили незакрепленные детали в панелях или дверных заглушках некоторых других самолетов Boeing 737 Max 9.



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С тех пор как мы начали предварительные проверки в субботу, мы обнаружили случаи, которые, по-видимому, связаны с проблемами установки дверных заглушек, например, болты, которые нужно было дополнительно затянуть, заявили в чикагской авиакомпании United.



Компания Alaska заявила, что когда она начала проверку своих самолетов Max 9, то, по первоначальным сообщениям техников, на некоторых самолетах были видны незакрепленные детали.

