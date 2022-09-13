



Новый пакет военной помощи от США Украине на $600 млн - когда ожидается

На этой неделе Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов.



По словам помощника конгрессмена, который знаком с этой информацией, на этой неделе будет объявлен еще один пакет военной помощи для Украины на 600 миллионов долларов. Он будет аналогичен предыдущему, пишет Politico.



Также отмечается, что недавно Пентагон уведомил Конгресс о том, что в сентябре он воспользуется полномочиями по распоряжению средствами в размере 1,3 миллиарда долларов.