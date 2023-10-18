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Напряженность нарастает: США закрыли консульство в Турции
18.10.2023 21:34 Алина Груднева

Напряженность нарастает: США закрыли консульство в Турции

На фоне нарастания напряженности, Госдепартамент США распорядился временно закрыть американское консульство в турецком городе Адана.

Более того, посольство США в Анкаре поручило персоналу свести к минимуму передвижения по стране.

Такие меры принимаются на фоне массовых демонстраций в поддержку палестинцев.

Ранее днем в Анкаре прошел марш в поддержку палестинцев. Дороги, ведущие к посольству США, были перекрыты. Возле здания американской и израильской дипмиссий была усилена охрана.

 

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