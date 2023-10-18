Напряженность нарастает: США закрыли консульство в Турции
На фоне нарастания напряженности, Госдепартамент США распорядился временно закрыть американское консульство в турецком городе Адана.
Более того, посольство США в Анкаре поручило персоналу свести к минимуму передвижения по стране.
Такие меры принимаются на фоне массовых демонстраций в поддержку палестинцев.
Ранее днем в Анкаре прошел марш в поддержку палестинцев. Дороги, ведущие к посольству США, были перекрыты. Возле здания американской и израильской дипмиссий была усилена охрана.