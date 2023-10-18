



Напряженность нарастает: США закрыли консульство в Турции

На фоне нарастания напряженности, Госдепартамент США распорядился временно закрыть американское консульство в турецком городе Адана.



Более того, посольство США в Анкаре поручило персоналу свести к минимуму передвижения по стране.



Такие меры принимаются на фоне массовых демонстраций в поддержку палестинцев.



Ранее днем в Анкаре прошел марш в поддержку палестинцев. Дороги, ведущие к посольству США, были перекрыты. Возле здания американской и израильской дипмиссий была усилена охрана.



