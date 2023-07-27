



Кеннеди-младший о виновниках пандемии COVID: Мы знаем их - это не евреи

Выступая на мероприятии для еврейских избирателей во вторник вечером, кандидат в президенты от Демократической партии США Роберт Ф. Кеннеди-младший сказал, что его "задевают" обвинения в антисемитизме.



Кеннеди, сторонник теории заговора против вакцин, отреагировал на растущую негативную реакцию на его заявление о том, что COVID-19 был "этнически нацелен", чтобы избежать заражения евреев и китайцев. Это замечание, сделанное без доказательств на предвыборном мероприятии в начале этого месяца в Верхнем Ист-Сайде, вызвало критику со стороны ряда деятелей, включая еврейских лидеров и демократов в Конгрессе. Кеннеди отрицал, что это антисемитизм.



На мероприятии во вторник Кеннеди получил возможность защитить свои высказывания о евреях благодаря любезности раввина Шмули Ботича, бывшего кандидата в конгресс от Республиканской партии. Ботич назвал Кеннеди "надежным союзником и другом" и предложил ему платформу для разъяснения его позиции в отношении Израиля и антисемитизма.



"Я не верю, что они считают меня антисемитом", — сказал Кеннеди о своих критиках. — "Я буквально никогда в жизни не говорил антисемитского слова. И я думаю, что у всех нас есть эта способность, или самообман, судить о себе по нашим намерениям, а не по нашим действиям".



Но Кеннеди также расширил свою мысль об "этнической направленности" вируса COVID-19.



"В любом случае это не было бы спланировано евреями", — сказал он, ссылаясь на то, что он знает людей, которых считает виновными в распространении COVID.



"Мы знаем, кем они были, и они не были евреями", — добавил он.



Это не первый раз, когда Кеннеди обвиняют в использовании антиеврейской риторики для продвижения своих необоснованных заявлений о медицинских проблемах. Ранее он извинился за использование слова "холокост" для описания законодательства, обязывающего вакцинировать детей, а в прошлом году — за то, что упомянул Анну Франк на митинге против вакцин. Он также похвалил Роджера Уотерса, бывшего фронтмена Pink Floyd и яростного критика Израиля, которого широко критиковали за использование образов Холокоста во время его концертов.



69-летний Кеннеди заявил во вторник, что дружит с людьми, пережившими Холокост, и их потомками.



"Я понимаю боль антисемитизма по отношению к этим людям, и я не хочу способствовать этому", — сказал он.



Заявления Кеннеди едва не помешали этому событию состояться. В понедельник Ботич объявил в социальных сетях, что место, которое изначально планировалось для проведения мероприятия, Нью-Йоркское общество этической культуры, отказалось предоставить помещение. В заявлении Еврейскому телеграфному агентству говорится, что прием Кеннеди будет "несовместим с давними принципами и ценностями Общества".



Но Ботич нашел альтернативное место для разговора, где защищал Кеннеди от обвинений. Он представил беседу как первую из серии мероприятий с кандидатами в президенты, организованных возглавляемой им World Values ​​Network. Первоначально мероприятие называлось "Дело в пользу Израиля"», а позже слоган был изменен на "Борьба с антисемитизмом. Защита Израиля".

