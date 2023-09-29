



Илон Маск предлагает построить стену в стиле Трампа на границе США и Мексики

Илон Маск предложил построить стену в стиле Трампа на границе США и Мексики, заявив, что она не охраняется.



В четверг миллиардер отправился в Игл-Пасс, штат Техас, чтобы провести прямую трансляцию пограничного кризиса. Он объявил о поездке в среду через X , вступив в политические дебаты с серией постов, которые, казалось, поддерживали политику, согласующуюся с предложенной бывшим президентом Дональдом Трампом пограничной стеной.



"Нам действительно нужна стена, и нам нужно требовать от людей наличия каких-то доказательств, чтобы просить убежища для въезда, поскольку все это делают. Это хак, с помощью которого вы можете буквально погуглить, чтобы точно знать, что сказать! Узнаю больше, когда посещу Игл-Пасс, может быть, уже завтра", — сказал Маск.



Он добавил, что, по его мнению, "охрану границу США необходимо обеспечить".



Генеральный директор Tesla заявил, что посетил границу, чтобы "наблюдать за ситуацией" и "получить представление о том, что происходит". Он также раскритиковал американских политиков, заявив, что их больше волнует граница с Украиной, чем граница с США. Он добавил, что такие города, как Нью-Йорк, "прогибаются" из- за высокого уровня иммиграции.