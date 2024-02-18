



Хейли: следующими жертвами России станут страны НАТО

Если Украина падет, то следующими жертвами российской агрессии станут страны НАТЛ.



По данным ABC News, такое предупреждение сделала бывший постпред США в ООН и кандидат в президенты Никки Хейли.



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По ее словам, следующими на очереди после Украины могут стать Польша и страны Балтии.



"Это - страны НАТО. Это немедленно втягивает Америку в войну. Именно этого мы пытаемся избежать. И именно поэтому этот пакет помощи так важен", - подчеркнула Хейли.



Она добавила, что Киев остро нуждается в американской военной помощи, чтобы отразить агрессию РФ.



"Украина не просит войска, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. У них есть большая боевая сила. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, а мы смогли предотвратить отправку наших военных на войну", - добавила она.