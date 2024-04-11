



Хасидам предъявлены обвинения за строительство туннеля под синагогой в Бруклине

Группе из тринадцати молодых евреев-хасидов были предъявлены обвинения в строительстве туннеля , обнаруженного под исторической синагогой 770 в Краун-Хайтс.



Обвиняемые не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях, которые включают в себя препятствование работе государственной администрации и преступное посягательство, что является федеральным преступлением.



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Судья обязал обвиняемых сдать свои паспорта, чтобы они не могли покинуть страну, но отклонил просьбу обвинения запретить им посещать синагогу, в которой они совершили акт вандализма.



Несколько обвиняемых в настоящее время находятся в Израиле. Их адвокат заявил, что они также готовы ответить на обвинения.



В декабре было обнаружено, что группа 18-21-летних мужчин незаконно прорыла туннель под синагогой, которая служит штаб-квартирой Хабад в Краун-Хайтс, Бруклин.

