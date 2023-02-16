



Грабитель со "сверхспособностями" застрял в обворованной машине

Бьюику 2006 года приписывают поимку подозреваемого в краже со взломом в Хейнс-Сити, штат Флорида после того, как мужчина забрался на водительское сиденье и каким-то образом не смог выбраться.



По данным офиса шерифа округа Полк, во время ареста подозреваемый утверждал, что обладает "сверхспособностями".



Автомобиль был припаркован на коровьем пастбище, когда владелец собственности заметил внутри машины незнакомца. Хозяин машины закрыл водительскую дверь и позвонил 911.



Когда заместитель шерифа прибыл на место происшествия, он обнаружил, что 27-летний подозреваемый так и сидит на водительском сиденье. Почему он остался в машине не сообщается, но причиной могло быть употребление наркотиков.



По словам чиновников, при досмотре у подозреваемого изьяли полиэтиленовый пакет с "белым порошкообразным веществом", предположительно кокаином.



На вопрос, где он достал наркотики, подозреваемый ответил: "Это мой собственный рецепт... Он дает мне сверхспособности".



Мужчина был арестован и обвинен в краже транспортного средства и хранении наркотиков.

